Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken alevler bir ilimize daha sıçradı

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- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de devam eden yangın ile mücadele devam ediyor.

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de devam eden yangın ile mücadele devam ediyor. Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alandaki ağaçlar ve otlar üzerinde tüten dumanlar ekipleri ve vatandaşları yeniden alarma geçirdi. Dumanlar kısa sürede alevlere dönerken yangını büyümeden kontrol altına alınmak için bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Yakında bulunan gölete yaklaşarak su tankını dolduran helikopterler dumanların ve ufak çaplı alevlerin olduğu yere havadan su boşaltarak müdahale etti. Alanda bulunan ağaçların ve otların bir kısmı yanarken alevler büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser