Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen ekiplerce müdahale edildi.

Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltı. Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahale güçlükle yürütüldü.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, yangına üç koldan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Özbilgi, "Yangına bir helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve yaklaşık 50 personelle müdahale edildi. Sarp bir bölge. Yangın kontrol altına alındı, söndürme çalışmalarına devam ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız