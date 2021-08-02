Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı
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Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezinde, orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezinde, orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı ilçenin boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınan bazı bölgelerde ise soğutma çalışması başlatıldı.

Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı
Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı
Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı
Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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