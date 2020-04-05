Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül... - Haber
Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti -Orman yangınında 800 arı kovanı kül teyze gözyaşlarına boğuldu Alevler sebebiyle 800 kovanı yanan ve yüzbinlerce arısı telef olan gözyaşlarına hakim olamadı.

05.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:35

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti

-Orman yangınında 800 arı kovanı kül teyze gözyaşlarına boğuldu

Alevler sebebiyle 800 kovanı yanan ve yüzbinlerce arısı telef olan gözyaşlarına hakim olamadı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti. Yangında 800 kovanı yangından etkilenen teyze gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 07: 30 sıralarında Zeytinada mahallesine bulunan muz bahçesinde başladı. Yoldan geçen bir sürücünün yangını fark etmesi sonucu 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Küçük ölçekte başlayan yangın öğle saatlerine kadar söndürüldü. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek devam etti.

800 arı kovanı yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

Muz bahçelerinin yoğunlukta olduğu bölgede çıkan yangına 30 arazöz ve 120 işçi müdahale etti. Yangında yaklaşık 15 hektar tarım ve orman arazisi zarar gördü. Ormanlık alanda 800 kovanı bulunan Mehri Kırdağ yangının bir anda başladığını ve arılarının dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi. Gözyaşları içerisinde olayı anlatan Kırdağ " Biz arıcılıkla uğraşıyoruz. Burada 800 kovanımız var. Arkadaşımında 500 kovanı var. Arılarımız telef oldu. Çocuklarım kovanlarımızı kurtarmak için aşağıda çalışıyor. Kamyona yükleyip götüreceğiz. Sebep olan Allah'ından bulsun" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle muhtarının araması sonucu katılan Serdar Şahiner, " Yangın sabah saatlerinde başladı. Küçük bir yangındı. Öğlene kadar söndürüldü. Ancak rüzgarın şiddetlenmesi sonucu bir anda tekrar başladı. Bu bölge muz bahçelerinin yoğun olduğu bir bölge çok sayıda muz bahçesi, sulama hortumları, arı kovanları zarar gördü" diye konuştu.Kalan arı kovanları ise sahipleri tarafından kamyonlara yüklenerek bölgeden çıkartılmaya çaışıldı.

Mahalle muhtarı Şener ise yangında yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, muz bahçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Şener, söndürme çalışmalarına katılan mahalle halkına ve özveriyle çalışan görevlilere teşekkür etti. Yangının nedeniyle gün boyu bölgeye elektrik verilmedi ve zaman zaman D400 karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinadaki hasta, İstanbul'dan Rize'ye kaçınca tüm komşularını yaktı Haber
Karantinadaki hasta, İstanbul'dan Rize'ye kaçınca tüm komşularını yaktı
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Kolonya yüzünden ehliyeti kaptıran sürücü, mücadelesini kazandı Haber
Kolonya yüzünden ehliyeti kaptıran sürücü, mücadelesini kazandı
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Guido Senia Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Falcao Tamer Tuna Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 00:43:22. #1.14#
title