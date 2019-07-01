Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'lilerin Suriyelilere sahil yasağı önerisi meclisten geçmedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan oturumunu gerçekleştirdi.

Haziran ayı oturumunda CHP'li Ulaş Özgen'in, Suriyelilerin halkı rahatsız ettiği gerekçesiyle verdiği "Suriyeliler plaja alınmasın" önerisi CHP ve İyi Parti grubunun desteğiyle oy çokluğuyla meclisten geçmişti. Ülke gündemine oturan konuyu tekrar değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kararın ertesi günü yaptığı açıklamada, kararın kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle kararı meclise iade etmişti.

Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konu tekrar gündeme geldi.

Belediye Başkanı Yılmaz, bir önceki mecliste alınan kararın kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek ret gerekçesini açıkladı. Yılmaz daha sonra guruplara söz verdi.

CHP grup sözcüsü Onur Demir, kararın ardından yaptıkları detaylı incelemede kararın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Avrupa Sözleşmesine, kıyı kenar kanununa ve insan haklarına aykırı olduğunu gördüklerini belirterek bir önceki mecliste "Evet" oyu kullandıkları karara bu rek "Hayır" oyu kullanacaklarını söyledi.

İyi Parti adına konuşan Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, bu konu vesilesiyle Gazipaşa ismini Türkiye gündemine duyurduklarına vurgu yaptı. İyi Parti olarak Suriyeliler konusunun ülke gündemine gelmesine katkı sunmaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Yüksel, "Gazipaşa turizm kentidir, bu bölgelere mültecilerin alınmamış olması gerekiyor. Bu konuda Antalya İl Emniyet Müdürünün 2014 yılında Suriyelilerin Antalya'ya giremeyeceğine dair genelgesi var. Antalya Valisinin Suriyelilerin Antalya'ya girişinin yasal olmadığını belirten beyanları vardır. Suriyelilerin boşalttığı topraklarına bugün terör örgütleri girmektedir. Hiçbir millet kendi milletinin içerisine kayıtsız, başıboş insanları alarak düzenini bozmaz. İyi Parti olarak bunu böyle görüyoruz. Bu kararın arkasındayız" dedi.

AK Parti grup sözcüsü Şevki Çağlayan ise İyi Parti sözcüsünü kınadı. Kararın Gazipaşa'ya yakışmadığını belirten Çağlayan, "Başkana ve CHP grubuna bu karardan vazgeçtikleri için teşekkür ediyorum. Suriyeliler Türkiye'nin problemi, bu bizim konumuz değil. İlçe başkanları bir araya gelir ve konuyu milletvekillerine iletir. Onlar da durumu meclise taşır, orada görüşülür. Suriyelileri Gazipaşa'ya getiren bizleriz. Bizlerin camları, seraları bahçeleri var. Onları getirip ucuza çalıştıran biziz. Daha sonra kızlarını gelin olarak alıyoruz. Hatta ikinci evliliğimiz yapıyoruz. Durum böyleyken onlara plaj yasağı koymak ayıptır. Türkiye Gazipaşa'yı üretimiyle, eğitimin kalitesiyle, demokrasinin yerleştiği bir ilçe olarak bilir. Bu karar bu meclisin ayıbı olmuştur. Şuan da en çok İyi Parti'nin ayıbı olmuştur. Biz Suriyelilerin gitmesi taraftarıyız. Şuan geri dönüşler başlamıştır. Bu bizim meclisin meselesi değildir. Geçtiğimiz günlerde bir CHP milletvekili 'Ben başörtülü bir hakim istemiyorum' dedi. 1997 yılında bir milletvekili başı örtülü olduğu için dışarı atıldı. 20 yıl önce Kürtler Gazipaşa'ya gelmesin diye isyanlar çıktı. Ben bu zihniyeti bunlara benzetiyorum. Biz Gazipaşa'yı seracılıkta birinci, turizmde birinci, huzur içerisinde bir ilçe olarak görmek isteriz. Ulusal kanallarda, sosyal medyada Gazipaşa'nın isminin bu şekilde duyulmasını yakıştıramıyorum ve İyi Parti sözcüsünü kınıyorum" diye konuştu.

Son olarak konuşan MHP grup sözcüsü Murat Özgen de Suriyelilerin ülkelerine dönmesi taraftarı olduklarını ancak çözümün bu şekilde sahil yasağı olamayacağını belirterek "Biz burada evet desek de hayır desek de bu karar yok hükmündedir ve uygulanamaz. Bu nedenle bu konunun çok fazla tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. İlçemizde Suriyeliler konusunda bir rahatsızlık var ancak çözüm plaj yasağı değil. Bugün siz plaja girmesin dersiniz, ben kaldırımda yürümesin derim. Bunun önünü alamayız. Dolayısıyla karara ret oyu vereceğiz" dedi.

Yapılan oylama sonucunda İyi Partili 7 meclis üyesi Suriyelilere sahil yasağına "Evet" derken 16 CHP, AK Parti ve MHP'li meclis üyesi "Hayır" oyu kullandı.

Meclis sonrası açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Geçmiş mecliste çekimser kalmıştım, sonrasında da kararı meclise iade ederek kararı desteklemediğimi belirtmiştim. Bugün yapılan oylamada da meclisimiz ret kararı verdi. Ortada bir Suriyeli sorunu var ama bu bizim çözeceğimiz bir konu değil. Vatandaşımızı rahatsız eden herkese karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun için bir karar almaya gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

CHP Grup Sözcüsü Onur Demir ise meclis sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediye başkanımız hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iade etti. Yeniden değerlendirdiğimizde bu konuyu ciddi olarak tartıştık. Hukuka aykırı olduğu için böyle bir karar aldık ancak Suriyelilerle ilgili ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bu ulusal bir sorundur. Bu sorunun yukarıdan çözüm getirilmesi kanaatindeyiz" - ANTALYA

Kaynak: İHA