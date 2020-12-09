Antalya'nın Finike ilçesine hayırseverden 2 okul
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Antalya'nın Finike ilçesine hayırseverden 2 okul

09.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:03
Antalya'nın Finike ilçesine hayırseverden 2 okul

Antalya'nın Finike ilçesine hayırsever tarafından 2 mahalleye özel eğitim uygulama okulu ve anaokulu yaptırılacak.

Antalya'nın Finike ilçesine hayırsever tarafından 2 mahalleye özel eğitim uygulama okulu ve anaokulu yaptırılacak.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile hayırsever Selahattin Onur tarafından Turunçova Mahallesi'ne 12 derslikli Abdullah Onur Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Yenimahalle'ye 12 derslikli Zehra Onur Anaokulu yapımı için protokol imzalandı.

Yazıcı, valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitime verdiği destekten dolayı Onur'u tebrik etti.

Antalya'da eğitime ciddi bir hayırsever desteğinin olduğunu belirten Yazıcı, Antalya'nın ülke genelinde bu konuda ilk sırada yer aldığını kaydetti. Kentin, eğitim başkenti olması için de hayırseverlerle işbirliği içinde olduklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizle eğitim anlamında eksiklerimizi tamamlamak, çocuklarımıza daha iyi imkanlarda eğitim olanakları sunmak adına protokoller imzalıyoruz. Antalyalı hayırseverlerimizin okulların kapalı olmasından dolayı hayırlarını ertelemesinler. Aksine eğitime ara verilen bu süreçte, eksiklerimizi tamamlamak, salgının ardından çocuklarımıza daha iyi eğitim olanakları sağlayabilmek adına daha aceleci davransınlar."

Yazıcı, hayırseverlere eğitime katkı sunmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Selahattin Onur da okul yaptırmayı hep istediğini, bu isteğini de bugün gerçekleştirdiğini belirtti. İmza törenine oğulları Abdullah ve Oğuzhan ile gelen Onur, bu heyecana ortak olan oğullarının da ileride okul yaptırmaları temennisinde bulundu.

Törende Finike Kaymakamı Zafer Sağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Taşkın da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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