: Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümünde şehitler için dua edildi

01.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:29

"Evimiz Akdeniz" sloganıyla kutlanan Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü etkinliklerinde, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'nın fethine yönelik bir program düzenlendiğini ancak Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler nedeniyle programın içeriğinde değişiklik yaptıklarını söyledi.

Fetih şenlikleri yerine Mehmetçiğe destek için bir araya geldiklerini dile getiren Karaloğlu, bugün 813 yıl önce Antalya'yı fetheden Gıyaseddin Keyhüsrev ve ordusu, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve ordusu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitler için dua ettiklerini belirtti.

Konyaaltı Sahili'nde "Ben yok, Türkiye var" demek için buluştuklarını aktaran Karaloğlu, "Mesele vatansa gerisi teferruattır, demek için toplandık. Ülkemizi, bayrağımızı koruduğumuzu, koruyacağımızı, bu konudaki kararlılığımızı düşmana, dosta göstermek için bugün toplandık." dedi.

Zaman zaman "Türkiye'nin Suriye'de, Halep'te, İdlib'de ne işi var?" gibi sorular sorulduğunu söyleyen Karaloğlu, tarihini bilen, coğrafyasını iyi tanıyan insanlar için bu soruların çok yersiz ve gereksiz olduğunu vurguladı.

"İdlib'i kendi haline bırakırsak, yarın Antalya'yı konuşur oluruz"

Halep'in, İdlib'in Malazgirt Savaşı'ndan önce Türk ve Osmanlı toprakları içinde yer aldığını, Türk boylarının oralara yerleştiğini anlatan Karaloğlu, "Anadolu'nun anahtarı Halep'tir, İdlib'dir. Eğer İdlib'i bugün kendi haline bırakırsak, orada yaşayan akrabalarımızı, dindaşlarımızı zulmün altında bırakırsak yarın Allah vermesin Hatay'ı, Antep'i, Antalya'yı konuşur oluruz. Onun için bugün İdlib'de, Halep'te, Suriye'de olmak çok önemlidir. Tarihe böyle bakmak zorundayız, coğrafyayı öğrenmek zorundayız. Coğrafyayı bilmezsek, tarihi öğrenmezsek, bu gereksiz soruyu sormuş olursunuz." diye konuştu.

Karaloğlu, tarihi olayların, yaşanmışların asla "yaşandı geçti" diye bakılmaması, tarihte yaşananların geleceğe yön vereceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"Anadolu Selçuklu Devleti'nin Haçlı Seferleri'ne karşı vermiş olduğu mücadeleyi 'yaşandı bitti' diye görürseniz, aldanırsınız." diyen Karaloğlu, Haçlı Seferleri'nin amacının Kudüs'ü işgal etmek olduğunu ifade etti. Bugün yaşananların, bu mücadelenin bitmediğini gösterdiğine işaret eden Karaloğlu, "Haçlı Seferleri bitti mi? Hayır bitmedi, sadece şekil değiştirdi, araç ve taraf değiştirdi. Yine hedef Kudüs, yine hedef Anadolu'daki Türk milleti." ifadelerini kullandı.

"Sınır güvenliğimiz için Suriye'deyiz"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriye'de bir iç savaş başladıktan sonra özellikle kuzey Suriye'de terör unsurlarının, büyüyerek güçlendiğini ve Türkiye'yi tehdit eder duruma geldiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenliği, bekası için Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları yapıldığını aktaran Uslu, "Bu harekatlar, milli ve sınır güvenliğimiz için çok önemlidir. Mehmetçiğimiz o bölgede görevini devam ettiriyor. Eğer biz bu harekatları yapmamış olsaydık, çok değil, 10 yıl sonra çok daha farklı belalarla uğraşıyor olacaktık. Anadolu'da durumumuz çok kötü olabilirdi, biz de Suriye gibi olabilirdik. Milli güvenliğimiz için oradayız." diye konuştu.

Etkinlikte İdlib'deki saldırılarda hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitler için Fetih Suresi okundu ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "813 yıldır Akdeniz evimiz" sloganları atıldı.

Kaynak: AA

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