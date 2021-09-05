Antalya'nın en işlek yolunu trafiğe kapatıp, çiftetelli oynadılar

- Antalya'nın en işlek yolunu trafiğe kapatıp, çiftetelli oynadılar Antalya'da düğün konvoyundan tepki çeken görüntü Gelin ve damat araçtan inip, oyun oynadılar Antalya'da bir düğün konvoyu en işlek yolu trafiğe kapatarak meşale yakıp çiftetelli oynadı.

- Antalya'nın en işlek yolunu trafiğe kapatıp, çiftetelli oynadılar

Antalya'da düğün konvoyundan tepki çeken görüntü

Gelin ve damat araçtan inip, oyun oynadılar

ANTALYA - Antalya'da bir düğün konvoyu en işlek yolu trafiğe kapatarak meşale yakıp çiftetelli oynadı. Gelin ve damadın da araçtan indiği olayda uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalar süren olay tepki çekti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı Güllük alt geçidinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Konvoyun önünde bulunan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu araçtan, gelin ve damat da aşağı indi. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, meşale yakıp çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşların yaşanılan duruma tepki olarak uzun süre korna çaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün