Antalya'nın dünyaca ünlü turizm beldesi Çıralı'da normalleşme hareketliliği
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Antalya'nın dünyaca ünlü turizm beldesi Çıralı'da normalleşme hareketliliği

Antalya'nın dünyaca ünlü turizm beldesi Çıralı'da normalleşme hareketliliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından turizm hareketliliği başladı.

Antalya'nın doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından turizm hareketliliği başladı. Bölgede deniz kaplumbağaları ile ünlü sahile vatandaş akını yaşanıyor.

Kemer ilçesi Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Çıralı, 3 kilometreyi aşan sahili, tarihi ve doğal güzellikleriyle Antalya'da, en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. 1'inci derecede doğal sit alanı içerisinde yer alan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı yer ve aynı zamanda günü birlik ziyaretçilerin kamp alanı olarak biliniyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hızla harekete geçen esnaf ise hazırlıklarını tamamladı. Uzun zaman sonra ilk defa masalara müşteri alacak olan esnafın mutlu olduğu görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Öte yandan, sahil ise bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doğal güzellikleri ve suyun rengi ile adeta ziyaretçilerine görsel şölen sunan sahile gelen vatandaşların sık sık denize girdiği görüldü. Bazı vatandaşlar kumsalda voleybol oynarken bazıları ise kitap okumayı tercih etti. Bölgede turizm hareketliliğinin bugünden itibaren daha da artacağı tahmin ediliyor.

"Burası benim vazgeçilmezimdir"

Bölgeye tatil yapmak için İstanbul'dan geldiğini belirten Nurcan Yıldız, "8 yıldır aynı yere mutlaka ama mutlaka geliyorum. Burası benim vazgeçilmezimdir. Bütün Türkiye'yi gezdim, ama burası benim için daha başka bir güzel. 7-8 yıldır bu mevsimde ayrı kalabalık oluyor. Eylül'de daha bir yoğun oluyor. Pandemiye rağmen doluluk oranı aynı. Mayıs ayında genelde böyle oluyor" sözlerine yer verdi.

"10 binin üzerinde vatandaş konaklayabiliyor"

Ankara'dan geldiğini belirten Ömer Yozgat, "Harika bir yer. Vatanımız cennet. Bunun kıymetini bilelim. Deniz çok şahane. Pandemiden dolayı biraz doluluk oranı düşük. Herkes gelsin buraya" dedi.

Müşterileri almak için restoranın hazır olduğunu belirten Tahir Kızılboğa da, "Hazırlıklarımız tamam. Normalde Mart'ta başlıyorduk ama pandemiden dolayı açamadık. Bu dönemde 8-9 kişi çalışıyordu şu an 4 kişi çalışıyor. Çıralı çok güzel bir yer; herkesin gelmesi lazım. 10 binin üzerinde vatandaş konaklayabiliyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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