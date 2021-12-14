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Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da kendisine hayran bırakan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'de drone ile çekilen gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kendisine hayran bırakan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'de drone ile çekilen gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise izleyenleri mest etti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, drone ile farklı açılardan görüntülendi. Görüntülerde geçtiğimiz günlerde yağmur sularının akması ile kahverengiye dönen denizin kendi rengini tekrar aldığı gözlendi. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuş bakışı görüntülenen sahilde, gün batımı ile birlikte denize girenler ve yürüyüşe çıkaranlar da kameraya yansıdı. Drone ile hızlandırılarak çekilen görüntüler izleyenleri mest etti.

(Ertuğrul Gün - Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

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