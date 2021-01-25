Antalya'nın doğusunda "çok kuvvetli" yağış bekleniyor
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Antalya'nın doğusunda "çok kuvvetli" yağış bekleniyor

25.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:44
Antalya'nın doğusunda

Antalya'nın doğusunda yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya'nın doğusunda yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların şiddetini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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