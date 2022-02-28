Antalya'nın doğu ilçelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya'da perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın doğusundaki Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçeleri ile Mersin'in Anamur ilçesi çevrelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi.

Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde ise yoğun kar şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde çok kuvvetli, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki çevrelerinde zaman zaman şiddetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.