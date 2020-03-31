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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yerel

Antalya'nın dezenfekte ordusu...Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 19 ilçede 225 personel ve 53...

Antalya'nın dezenfekte ordusu...Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 19 ilçede 225 personel ve 53 araçla çalışıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı dezenfekte mücadelesi veren ekipleri kesintisiz çalışmasını sürdürüyor.

31.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:07
Antalya'nın dezenfekte ordusu...Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 19 ilçede 225 personel ve 53...

Antalya'nın dezenfekte ordusu...Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 19 ilçede 225 personel ve 53 araçla çalışıyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı dezenfekte mücadelesi veren ekipleri kesintisiz çalışmasını sürdürüyor. İl geneli ve 19 ilçe ile birlikte 225 personel ve 53 araçla faaliyetlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı dezenfeksiyon ekipleri, mühendis ve kontrol amirlerinden oluşan 225 kişilik ekiple merkez ve 19 ilçede gece gündüz toplum sağlığı için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri pandemi haline gelen koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler belirlenen noktalara gitmeden önce her gün Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şantiyesinde toplanıyor. İlk olarak ekibin tek tek ateş ölçümleri yapılıyor. Daha sonra ekiptekiler özel kıyafetlerini giyiyor, maske ve gözlüklerini takıyor. Burada gereken tedbirler gözden geçiriliyor, kullanılan maskeler, giydikleri özel kıyafetler ve ekipmanlar kontrol ediliyor. Ekipler kontrollerin ardından görev yerlerine çıkıyor.

Kamu alanları ilaçlanıyor

İbadethanelerden sağlık ocakları ve toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla zorlu bir görev üstleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri bankalar, sağlık ocakları, PTT şubeleri, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, otogarlar ve askeriyeleri düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü vektörel mücadele çalışmalarını da 19 ilçede aralıksız sürdürüyor. 1300 personel, 58 araç, 31 araç üstü ekipman ve 667 el tipi ekipman ile uçkun ve larvaya yönelik rutin çalışmalar etkin bir şekilde devam ediyor. Görevli personellerden Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimden başarılı olanlara "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" sertifikası veriliyor. Vektörle mücadele eden personeller standartlara uygun kişisel koruyucu ve donanımlı ekipmanlarla sahada çalışıyor. Vektör mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olan Biyosidal ürünler etiket doz ve etki sürelerine göre sahada uygulanıyor.

"Sahaya eğitimli ve tedbirli çıkıyoruz"

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde dezenfekte ekibinde görevli Sedat Dömeç, "Dezenfeksiyon çalışması hakkında gerekli eğitimleri aldık. Göreve başlamadan önce kendi sağlığımız ve vatandaşların sağlığı için her sabah ateş ölçümlerimiz yapılıyor. Tam donanımlı ekipmanlarımızı giyip sahaya çıkıyoruz. Kamu binaları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyoruz" diye konuştu.

İlaçlama personeli İdris Güldal ise görevlerini yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sabah şantiyede toplanıyoruz, önce ateşimiz ölçülüyor, eldivenlerimizi, kıyafetlerimizi giyiyoruz, maske ve gözlüklerimizi takıyoruz. Sonra sahaya çıkıp amirlerimizin bizlere gösterdiği yerlerin dezenfektesini yapıyoruz. İlk önceliğimiz halk sağlığı, bunun için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz, vatandaşların içi rahat olsun" dedi.

Antalya'nın dezenfekte ordusu...Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 19 ilçede 225 personel ve 53...

Kaynak: İHA

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Antalya'nın dezenfekte ordusu...Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve 19 ilçede 225 personel ve 53...
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