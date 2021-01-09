ANTALYA'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför hafif yaralandı.
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ANTALYA'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför hafif yaralandı.

09.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:26
ANTALYA'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför hafif yaralandı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında D-400 karayolunun Demre- Finike bölümündeki Beymelek Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mehduh Öztürk yönetimindeki 07 ACN 104 plakalı TIR, Demre'den yüklediği 16 ton tutarındaki kapya ve kampari türü biberle Antalya'ya doğru yola çıktı. Beymelek Mahallesi dalyanı kıyısındaki Balık Burnu'nda viraja girdiğinde kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşarak Beymelek Dalyanı kıyısına yan yattı. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Mehduh Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

TIR'da yüklü 16 ton ağırlığındaki 650 kasa kampari, 70 kasa kapya biber ise başka bir kamyona taşındı. TIR'ın çelik kasa olması nedeniyle biberlerin çok azı yola döküldü. Biberlerin Demre'den satın alındığı, şirketin Antalya'daki merkezinde paketlenerek ihraç edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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