Antalya'nın Çöpünden 20 Mw Elektrik Üretiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin çöplerinin değerlendirildiği Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi' yüzde 75 kapasite ile çalışmalarına devam ediyor.

Yıllık 800 bin ton çöpün bertaraf edildiği katı atık entegre tesisi "Çöp Altındır" sloganıyla Antalya'ya kazandırıldı.

Nüfus artışı ile doğru orantılı bir şekilde artacak olan evsel atık miktarı ile yüzde 100 kapasiteye ulaşacak şekilde dizayn ve montaj edilen tesis şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Tesiste 20 megawatt (MW) elektrik üretimi gerçekleşiyor.

Şehrin her noktasına dokunan çalışmalarıyla dikkati çeken Büyükşehir, hem çevre hem de insan sağlığını önemseyen ciddi projeleri hayata geçiriyor. Başkan Menderes Türel'in hassasiyetleriyle Antalya'ya kazandırılan Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi hem çevreci yapısı hem de ekonomik katkısı ile Büyükşehir'in gurur abidesi.

Deneme aşamasında 12 megawatt (MW) elektrik elde edilen tesis 2018 yılı ile birlikte 20 megawatt (MW) elektrik üretim hacmini yakaladı. Böylelikle 60 bin konutun elektrik ihtiyacı çöpten karşılanıyor.