Antalya'nın belleği Kent Araştırmaları Merkezi'nde toplanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesince kurulan kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran Kent Araştırmaları Merkezi, tarihi gazete, kitap, belge ve fotoğrafları Antalyalılarla paylaşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince kurulan kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran Kent Araştırmaları Merkezi, tarihi gazete, kitap, belge ve fotoğrafları Antalyalılarla paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2006'da kurulan Kent Belleği Merkezi genişletilerek Kent Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürüldü.

Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi "İpekçilik Mektebi" binasına taşınan merkez, bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak ve kentlilik bilincine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verile Kent Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Evren Dayar, Türkiye'nin en önemli yerel basın arşivine sahip ve Antalya'ya ilişkin tarihi dokümanları barındıran bir merkeze sahip olduklarını dile getirdi.

Merkezde Antalya'nın geçmişine ait çeşitli verilerin toplandığını belirten Dayar, "Örneğin Antalya'da yayınlanan ilk ve en eski gazeteler, kentin her dönemine ait tarihi fotoğraf ve belgeler, kitaplar ve yerel kurum arşivleri yer alıyor. Çelik kasalarda özenle muhafaza edilen bu envanterlerin hepsi dijital nüshalara çevrilerek, kent tarihini araştıran araştırmacıların hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı

İlerleyen dönemde 1920'li yıllardan itibaren Antalya'da hem Osmanlıca hem de Türkçe yayımlanmış gazetelerden oluşan bir arşivin dijital ortama aktarılacağını aktaran Dayar, merkezde içinde "Antalya Odası"nın da yer aldığı bir kütüphane açılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin aynı zamanda planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü de bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci