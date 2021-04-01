Antalya'nın belleği Kent Araştırmaları Merkezi'nde toplanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'nın belleği Kent Araştırmaları Merkezi'nde toplanacak

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya'nın belleği Kent Araştırmaları Merkezi'nde toplanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesince kurulan kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran Kent Araştırmaları Merkezi, tarihi gazete, kitap, belge ve fotoğrafları Antalyalılarla paylaşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince kurulan kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran Kent Araştırmaları Merkezi, tarihi gazete, kitap, belge ve fotoğrafları Antalyalılarla paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2006'da kurulan Kent Belleği Merkezi genişletilerek Kent Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürüldü.

Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi "İpekçilik Mektebi" binasına taşınan merkez, bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak ve kentlilik bilincine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verile Kent Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Evren Dayar, Türkiye'nin en önemli yerel basın arşivine sahip ve Antalya'ya ilişkin tarihi dokümanları barındıran bir merkeze sahip olduklarını dile getirdi.

Merkezde Antalya'nın geçmişine ait çeşitli verilerin toplandığını belirten Dayar, "Örneğin Antalya'da yayınlanan ilk ve en eski gazeteler, kentin her dönemine ait tarihi fotoğraf ve belgeler, kitaplar ve yerel kurum arşivleri yer alıyor. Çelik kasalarda özenle muhafaza edilen bu envanterlerin hepsi dijital nüshalara çevrilerek, kent tarihini araştıran araştırmacıların hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı

İlerleyen dönemde 1920'li yıllardan itibaren Antalya'da hem Osmanlıca hem de Türkçe yayımlanmış gazetelerden oluşan bir arşivin dijital ortama aktarılacağını aktaran Dayar, merkezde içinde "Antalya Odası"nın da yer aldığı bir kütüphane açılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin aynı zamanda planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü de bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'nın belleği Kent Araştırmaları Merkezi'nde toplanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:56:39. #1.15#
title