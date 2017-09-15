Antalya'nın Batı İlçelerine 10 Milyon Liralık Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından, batı ilçelerine 10 milyon liralık altyapı yatırımı yapılacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ASAT ekiplerince, Demre, Kaş, Elmalı, Kemer ilçelerini kapsayan projeyle toplam 30 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeniyor.



Antalya'nın bütün ilçe ve mahallelerinde yeni altyapı yatırımları ve mevcut olanların yenilenmesi çalışmalarını aralıksız sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, batı ilçelerini kapsayan yeni projeleri de sürdürüyor.



Ekipler, yazın başlanan Demre, Kaş, Elmalı, Kemer ilçelerini kapsayan projeyle toplam 30 kilometrelik kanalizasyon hattının döşenmesi için çalışma yapıyor.



Toplam 10 milyon liraya mal olacak çalışmalar, Kemer ilçesindeki Göynük Mahallesi'nde sürdürülüyor.



Göynük'te kanalizasyonu bulunmayan 250 konut için 5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşeniyor.