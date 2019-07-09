Antalya'nın "Altın çocukları" ödüllendirildi

Antalya'da, spor branşlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden 214 sporcu ödüllendirildi.

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden sporcular için Antalya Kültür Merkezinde "Antalya'nın altın çocukları" ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının çocuklara sadece okul müfredatını vermek olmadığını, çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetenekleri doğrultusunda eğitmek olduğunu söyledi.

Öğretmen ve okul müdürlerine "yetenek avcısı olun" talimatı verdiklerini belirten Karaloğlu, "Çocuklarımız sadece bilgi açısından değil, bedenen ruhen ve duygusal alt yapı olarak da yetiştirirsek geleceğimiz daha emin ellerde olur. Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki sporla ilgilenen bir çocuk daha disiplinli ve başarılı olur. Veliler çocuklarını spordan alıkoymasın. Antalya'da bütün kurum ve kuruluşlar yaz spor okullarına büyük destek verdi. Bu seneki hedefimiz 100 bin çocuğumuzu sporla buluşturmak."diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan ise Antalya'da bin 666 okulda 33 bin 225 öğretmenle 466 bin öğrenciyi geleceğe hazırlarken çocukların ruh, zihin ve duygu bakımından dengeli bireyler yetiştirmek için spor müsabakalarına ayrı önem verdiklerini ifade etti.

Milli Eğitim olarak kurumlarla yaptıkları ortak çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan Arslan, "Bu sene 43 spor branşında 166 bin öğrencimize lisans çıkarıldı. Okul müsabakaları sonucunda öğrencilerimiz 44 Türkiye birinciliği, 41 Türkiye ikinciliği, 70 Türkiye üçüncülüğü ve 14 de Türkiye dördüncülüğü elde etti." dedi.

Törende, 48 branşta Türkiye ve dünya dereceleri elde eden sporculara, Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri tarafından altın takdim edildi.

Kaynak: AA