Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 3 bin 500 kınalı keklik doğaya salındı

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 3 bin 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 3 bin 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2021 Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı kapsamında, doğada keklik popülasyonunu artırmak yaban hayatını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kınalı keklik salımı yapıldı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerince iki ilçedeki 140 mahallede toplam 3 bin 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki etkinliğe ilçede yerleşik yaşayan yabacılar uyruklular da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt