Antalya'nın Alanya ilçesinde firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Dinek Mahallesindeki bir evde gizlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Erkut Yeniacun'un Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.