Antalya'nın Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu
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Antalya'nın Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

13.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:14
Antalya'nın Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu

'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel'de sürücüleri dikkati olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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