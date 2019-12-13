Antalya'nın Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu

13.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:14

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel'de sürücüleri dikkati olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA