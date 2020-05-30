Antalya'nın "açık hava yorgancısı" mesleğini 45 yıldır sürdürüyor
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Antalya'nın "açık hava yorgancısı" mesleğini 45 yıldır sürdürüyor

Antalyalı yorgancı Veli Yıldırım, ömrünün 45 yıldır iğne ve iplikle geçtiğini belirterek, "Antalya'da bu işi yapan üç beş arkadaş kaldık.

Antalya'nın
30.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:04

Antalyalı yorgancı Veli Yıldırım, ömrünün 45 yıldır iğne ve iplikle geçtiğini belirterek, "Antalya'da bu işi yapan üç beş arkadaş kaldık. Gücüm ve ömrüm yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Mesleğe 13 yaşında bir ustanın yanında çırak olarak başlayan Yıldırım, kalfalık döneminin ardından ustalığa adım attı.

İnsanlara güler yüzüyle hizmet veren 58 yaşındaki Yıldırım, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki dükkanının önüne açtığı tezgahta müşterilerine yorgan dikiyor.

Havanın güzel ve güneşli olduğu günlerde erguvan ağaçları altında yorgan diken Yıldırım, mesleğini ilk günkü gibi özveriyle yapıyor.

Veli Yıldırım, AA muhabirine, mesleğinin zor olduğunu, ancak yıllardır severek yaptığını söyledi.

Genellikle modelli yorgan işlediğini, ayrıca minder ve yastık da yaptığını ifade eden Yıldırım, "Sipariş üzerine çalışıyorum. Köyden, şehirden kim isterse onlara yapıyorum. Yorgan, her evin ihtiyacı." dedi.

Dükkanını sabah açınca hava güneşliyse hemen ortalığı toparlayarak, refüjdeki ağaçların altına sergisini açtığını belirten Yıldırım, yaklaşık 8 yıldır açık havada yorgan diktiğini kaydetti.

"Kazandığım bize yetiyor"

Yıldırım, bugüne kadar başka hiçbir işte çalışmadığını, sadece yorgancılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evliyim ancak çocuğumuz olmadı. 45 yıldır yorgancılık yapıyorum. Karınca kararınca ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Sürekli iğneyle uğraşıp durmak çok zor. Çırak da yok. Şimdiki gençler paraya heves ediyor, onun için kimse gelmiyor. İlk zamanlarda gelenler oldu ama bahane edip bıraktılar. Artık çalışmak için soran da yok. Bu işi öğrenmek istemiyorlar. Kazandığım bize yetiyor. Bereket versin, kiramı, faturalarımı ödüyorum. Çok şükür. Antalya'da bu işi yapan üç beş arkadaş kaldık. Gücüm ve ömrüm yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

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