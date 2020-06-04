Antalya'nın 19 ilçesinde bin 357 personelle sinekle yoğun mücadele
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Antalya'nın 19 ilçesinde bin 357 personelle sinekle yoğun mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sinek ve haşereye karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın 19 ilçesinde bin 357 personelle sinekle yoğun mücadele
04.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:52

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sinek ve haşereye karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla gece ilaçlamaları da başladı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için Antalya merkezi ve ilçelerde başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi zararlılara karşı yoğun bir mücadele veriyor. 1357 personel, 136 vektörel mücadele aracı, 66 temizlik aracı ve yaklaşık bin adet el tipi ekipman ile yürütülen çalışmalar kapsamında fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar yıl boyu periyodik olarak ilaçlanıyor. Denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, gece ilaçlamasına da başladı. 19 ilçede gündüz sırt pompası ile yürütülen ilaçlama çalışmalarının ardından akşam ve gece saatlerinde de üzerlerinde ULV makinelerinin bulunduğu araçlar sokak sokak dolaşarak ilaçlama yapıyor. Kasım ayına kadar sürecek çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı'nca onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor.

Alanya vektörel mücadele ekipleri, ilçenin yaz aylarında sivrisinek ve zararlı haşereler konusunda sorun yaşamaması için çalışıyor. Alanya'nın 102 mahallesinde 180 kişiden oluşan 80 ekip 2 mist blower ve 20 ULV aracıyla gece ve gündüz ilaçlama yapıyor. Yağmur suyu giderleri, kanalizasyon hatları, site, otel ve sulama havuzları ve bina bodrumlarında biriken sularda olası larva ve ergin oluşumunu engellemek için fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele gerçekleştiriliyor.

Kemer Cennet Koyu'nda ilaçlama

147 kişilik bir ekiple çalışmaların yürütüldüğü Manavgat'ta, 17 ULV ve 3 mistblower aracıyla gece gündüz ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Rögar ve mazgallarda sıcak sisleme yapılarak sineğe karşı önlem alınıyor. Serik'te ise 87 personel ve 18 araç ile 66 mahallede kanal, sazlık, gölet, havuz, açık alanları ve su birikintilerini sıkı bir şekilde ilaçlıyor.

Vektörel mücadele ekipleri Kemer Çamyuva Cennet koyunda da (Alacasu) tuzlu su ortamında üreme yapan sivrisinekler için deniz dalgalarının kayalar için de oluşturduğu birikintileri ilaçladı. Demre Hizmet Birimi ekipleri de ilçe genelinde sivrisinek ile ilgili olarak gece gündüz mücadeleye devam ediyor.

Finike, Demre ve Kumluca'da 14 ULV aracı, 2 mist blower aracı, 3 hizmet aracı ve 115 personel ile 7/24 etkin mücadele gerçekleştiriliyor. Havaların ısınmasıyla daha hız kazanan çalışmalar dahilinde tüm mahalleler ilaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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