Antalya'nın 15 Temmuz programı belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'nın 15 Temmuz programı belli oldu

Antalya Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kentte yapılacak programı açıkladı.

Antalya'nın 15 Temmuz programı belli oldu
14.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:31

Antalya Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kentte yapılacak programı açıkladı.

Program kapsamında saat 21.00'da 15 Temmuz anı defteri imzalanacak, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okunacak. Saat 21.10'da Muratpaşa Cami İmamı İrfan Keskin tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti, İl Müftüsü Osman Artan tarafından da dua okunacak. Saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan videonun izlenmesiyle başlayacak olan programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı okunacak. Ardından 15 Temmuz'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı vatandaşa hitap edecek.

Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Sevda Akıca tarafından '30 kuş' şiiri okunacak. Sancak koşusu başlangıcının canlı yayın olarak izlenmesinin ardından Kepez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İrem Kocataş tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası okunacak ve sancak taşıyan sporcular Cumhuriyet Meydanı'ında Vali Yazıcı'ya sancağı teslim edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce katılım belgesi ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 7 sporcuya ödüllerin verilmesinin ardından program İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen öğretmenler arası hikaye yarışmasında birinci olan eser sahibi Manavgat 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Orhan Kahraman'a ödül verilmesiyle devam edecek.

Kepez Mahmut Celalettin Öktem Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki korosunun da sahne alacağı gecede 15 Temmuz videosu izlenecek ve ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Öğrencisi Ahmet Rauf Halıcı tarafından Zafer Türküsü Şiiri okunacak. Program, Mehter takımı gösterisi, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yasin Pişgin tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü söyleşişiyle sürecek.

Saat 23.45'de yeniden 15 Temmuz videosunun izlenmesinin ardından Antalya İl Müftülüğü Dini Musiki Korosu dinlenecek.Program Saat 00.13'de sala okunması ve Yivli Minare Cami'nde teheccüd namazı kılınmasının ardından son bulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi Magazin
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Demet Akbağ Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: Antalya'nın 15 Temmuz programı belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 13:32:43. #1.15#
title