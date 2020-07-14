Antalya'nın 15 Temmuz programı belli oldu Antalya Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kentte yapılacak programı açıkladı.

Antalya Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kentte yapılacak programı açıkladı.

Program kapsamında saat 21.00'da 15 Temmuz anı defteri imzalanacak, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okunacak. Saat 21.10'da Muratpaşa Cami İmamı İrfan Keskin tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti, İl Müftüsü Osman Artan tarafından da dua okunacak. Saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan videonun izlenmesiyle başlayacak olan programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı okunacak. Ardından 15 Temmuz'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı vatandaşa hitap edecek.

Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Sevda Akıca tarafından '30 kuş' şiiri okunacak. Sancak koşusu başlangıcının canlı yayın olarak izlenmesinin ardından Kepez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İrem Kocataş tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası okunacak ve sancak taşıyan sporcular Cumhuriyet Meydanı'ında Vali Yazıcı'ya sancağı teslim edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce katılım belgesi ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 7 sporcuya ödüllerin verilmesinin ardından program İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen öğretmenler arası hikaye yarışmasında birinci olan eser sahibi Manavgat 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Orhan Kahraman'a ödül verilmesiyle devam edecek.

Kepez Mahmut Celalettin Öktem Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki korosunun da sahne alacağı gecede 15 Temmuz videosu izlenecek ve ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Öğrencisi Ahmet Rauf Halıcı tarafından Zafer Türküsü Şiiri okunacak. Program, Mehter takımı gösterisi, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yasin Pişgin tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü söyleşişiyle sürecek.

Saat 23.45'de yeniden 15 Temmuz videosunun izlenmesinin ardından Antalya İl Müftülüğü Dini Musiki Korosu dinlenecek.Program Saat 00.13'de sala okunması ve Yivli Minare Cami'nde teheccüd namazı kılınmasının ardından son bulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA