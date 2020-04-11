ANTALYA MÜZİK ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞARKI BESTELEDİ
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Evde Kal, Güncel

ANTALYA MÜZİK ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞARKI BESTELEDİ

ANTALYA'da müzik öğretmeni Aylin Koçak, söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısıyla öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi.

11.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:28
ANTALYA MÜZİK ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞARKI BESTELEDİ

ANTALYA'da müzik öğretmeni Aylin Koçak, söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısıyla öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi. Koçak, bu zor günlerin geçeceğini, okullar açılınca öğrencileriyle tekrar bir arada olmayı istediğini söyledi.

Kepez ilçesinde Neriman- Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Öğretmeni Aylin Koçak (40), koronavirüsle mücadele kapsamında okulların tatil olmasının ardından özlemini çektiği öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi. 18 yıllık müzik öğretmeni Aylin Koçak'ın söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısı sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

'EVDE KAL'IN

Okulda 150 öğrenciye müzik eğitimi verdiğini anlatan Aylin Koçak, okulların koronavirüs nedeniyle kapatıldığı için öğrencilerine özlem duyduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da koronavirüs tedbirleri kapmasında 65 yaş üstü kişiler gibi 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirdiğini hatırlatan Koçak, öğrencilerinin bu kurala mutlaka uyması gerektiğini söyleyerek 'Evde kal' şarkısını yazdığını anlattı. Şarkısının umut verici olduğunu belirten Aylin Koçak, bu zor günlerin geçeceğini, okullar açılınca öğrencileriyle tekrar bir arada olmayı istediğini söyledi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Aylin Koçak'ın 'Evde Kal' şarkısının sözleri şöyle:

'Bana bir şey olmaz.. sakın/ Elimi yıkamasam a aman/ Tüm bunlar çok lazım çok lazım/ Seni özleyen hepsi evde/ Arkadaş, eş, dost, aile/ Onları seviyorsan evde kal/ Evde kal, evde kal/ Evde kal, evde kal/ Yapacak tek şey var evde kal../ Zor günler geçecek evde kal.."

ANTALYA MÜZİK ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞARKI BESTELEDİ

Kaynak: DHA

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