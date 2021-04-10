ANTALYA MURATPAŞA'DA 'MÜZİK SOKAKTA' ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 nedeniyle zor bir dönem geçiren şehrin müzisyenlerini kent sakinleriyle 'Müzik Sokakta' etkinliğinde buluşturuyor.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 nedeniyle zor bir dönem geçiren şehrin müzisyenlerini kent sakinleriyle 'Müzik Sokakta' etkinliğinde buluşturuyor.

Etkinliğin 2'nci haftasında, maske ve mesafe kurallarını ihlal etmeden parkları dolduran Antalyalıların adeta kulaklarının pası silindi, müzisyenler de dinleyicileriyle buluşmanın keyfini yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan müzisyenlere destek olmak için 2 ay devam edecek Müzik Sokak'ta projesini başlattı. Şehrin müzisyenlerinin şehirle yeniden buluştuğu etkinlikte, her cuma müzik Muratpaşa'nın sokaklarından, parklarından, meydanlarından yükseliyor. 200'ün üzerinde müzisyenin aylar sonra dinleyicileriyle buluşacağı etkinlik için Aydın Kanza, Bayındır, Düden, Falez-2 parklarıyla birlikte her hafta değişecek farklı noktalarda sahneler kuruluyor.

İkinci haftasına giren projenin ana etkinlik noktalarından Falez-2 Park'taki dinletiye Antalyalıların ilgisi yoğun oldu. Sert esen rüzgara rağmen, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi nefes almak için parka gelenlerin, müziğin sesinin duyunca yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Ailesiyle birlikte parka gelen Bahattin Dokuzel, "Böyle bir organizasyonla karşılaştığımız için çok mutlu olduk. Hemen masalarımızı çevirdik" dedi. Pandemi boyunca kalabalık ortamlardan uzak durduklarını, sosyal hayatı neredeyse sıfıra indirdiklerini anlatan Dokuzel, "Böyle bir park ortamında, açık havada böyle bir organizasyonunun yapılması çok hoşumuza gitti. Pandemi döneminde gençlerin de artık sosyal ortamlarda çalamadıkları ve ihtiyaçları olduğu için belediyenin böyle bir organizasyon yapması çok güzel. Örnek olmalı. Türkiye'deki bütün belediyelerinin gençlerimize sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

'İNANILMAZ MUTLUYUM'

İstanbul'dan kısa süreliğine Antalya'ya gelen Seda Özel, "Çok harika bir şeyle karşılaştık. Başka bir şey isteymişim olacakmış. Harika bir şey burada olmak" dedi. Merve Sak ise pandemi döneminde birçok müzisyen arkadaşının işsiz kaldığını belirterek, "Bu etkinlik çok iyi oldu. İnanılmaz mutluyum. Bu organizasyona bayıldım. Şahane. Belediyeye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

BİZLERİ ÖZLEMİŞLER

Falez- Park'ta sahne alan müzik grubun üyesi Saim Taştan, yaklaşık 10 yıldır sahne aldığını belirterek bu kadar zor bir dönemi hiç yaşamadığını söyledi. Mekanların kapalı olması dolayısıyla sadece müzisyenlerin değil birçok kişinin işsiz kaldığını aktaran Taştan, "Muratpaşa Belediyesi'nin böyle bir organizasyon gerçekleştirmesi sadece maddi açıdan değil manevi olarak da çok iyi geldi. Hem biz mutlu olduk hem de insanlar. Bizleri özlemişler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı