Antalya Muratpaşa'da kafelerin kapalı alanları da kapatıldı
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Ümit Uysal, Muratpaşa, Zabıta, Güncel

Antalya Muratpaşa'da kafelerin kapalı alanları da kapatıldı

Muratpaşa Belediyesi'nde pandemi haline gelen korona virüs salgınına karşı oluşturulan kriz masası, Ümit Uysal başkanlığında toplandı.

16.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:33
Antalya Muratpaşa'da kafelerin kapalı alanları da kapatıldı

Muratpaşa Belediyesi'nde pandemi haline gelen korona virüs salgınına karşı oluşturulan kriz masası, Ümit Uysal başkanlığında toplandı. Hafta içi alınan kararlar ve uygulamaların gözden geçirildiği toplantıda belediye işletmesi olan kafelerin kapalı alanlarının da kapatılması kararlaştırıldı.


Muratpaşa Belediyesi, yeni haftaya korona virüs salgına karşı alınan tedbirler ve uygulamaların değerlendirildiği toplantıyla başladı. Ümit Uysal'ın başkanlık ettiği toplantıya belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Özel Kalem, Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Çevre Koruma, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Halkla İlişkiler gibi ilgili tüm müdürlükler de katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, bir panik ortamı oluşmasına izin vermeden Muratpaşa Belediyesi olarak tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.


Dezenfekte çalışmaları devam ediyor


Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlıklarını açıkladıkları takvime bağlı olarak Muratpaşa Belediyesi'nin tüm eğitim kurumlarını tatil ettiklerini hatırlatan Başkan Uysal, önlemler çerçevesinde yaşlı evleri, komşu evleri, spor salonları gibi sosyal etkileşimin üst düzeyde olduğu noktaların da kapalı olduğunu belirtti. Türkan Şoray Kültür Merkezi ile belediyenin kültür salonunda 23 Nisan'a kadar olan tüm sanatsal aktivitelerin de ertelendiğini dile getiren Uysal, ibadethaneler, açık park alanları gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde de dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getirdi.


Uysal, tüm bu önlemlerle birlikte Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları içinde bulunan belediye işletmeleri kafelerle birlikte Teneffüs Park'ta kapalı alanların da kapatıldığını açıkladı. Başkan Uysal, Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları içinde bulunan belediye işletmeleri kafeleri, Teneffüs Park ve Engelsiz Kafe'nin açık alanlarının hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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