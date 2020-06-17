Antalya Muratpaşa'da 2 apartman, karantinaya alındı (2) 2 APARTMANDA ÖNLEM AMAÇLI KARANTİNAAntalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, karantinaya alınan hiçbir bölge olmadığını, sadece pozitif vaka tespit edilen 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladıklarını açıkladı.

2 APARTMANDA ÖNLEM AMAÇLI KARANTİNA

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, karantinaya alınan hiçbir bölge olmadığını, sadece pozitif vaka tespit edilen 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladıklarını açıkladı. Ünal Hülür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde aldığımız önlemler ve oluşan vakaların yakından takibi sayesinde bu süreci en başarılı geçirmiş illerin başında gelmekteyiz. Ülkemizde 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilimizde son 17 günde yapılan testler sonucunda günde ortalama 0-3 pozitif vaka tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla Antalya'da bugünden itibaren karantinaya alınan hiçbir bölgemiz bulunmamaktadır. Sadece pozitif vaka tespiti yaptığımız 2 apartmanda önlem amaçlı karantina uyguladık."

Kaynak: DHA