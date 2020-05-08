ANTALYA Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Anneler Günü'nü kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Anneler Günü'nü kutladıAntalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesi, son iş gününde, anne ve anne adayı belediye çalışanlarının gününü kutladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Anneler Günü'nü kutladı

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesi, son iş gününde, anne ve anne adayı belediye çalışanlarının gününü kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanlara çiçek hediye etti. Başkan Uysal, koronavirüs salgını nedeniyle doyasıya sarılamadan geçecek Anneler Günü öncesinde anne ve anne adayı belediye çalışanlarının günün kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanları çiçeklerle karşıladığı ve "Anneler Gününüz kutlu olsun" diyerek çiçek hediye etti. Başkan salgın dolayısıyla bu yıl her kutlamanın biraz buruk yaşandığını belirtirken "Bu Pazar, annelerimize sarılamayacağız, belki seslerini sadece telefondan duyacağız. Bir sonraki Anneler Günü'nde onlara daha sıkı sarılacağız. Şimdilik bunu yapmak durumundayız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, bu çerçevede "Yine sarılacağız annem" sloganıyla bir billboard çalışması da gerçekleştirdi. GÖRÜNTÜ DURUMU:

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Başkan Uysal'ın anneler günü ile ilgili kutlama yazısından görüntü

Saksı çiçeklerinden genel görüntü

Uysal'ın bayan belediye çalışanlarına çiçek verirken

HABER -KAMERA: ANTALYA,(DHA)

Kaynak: DHA