Antalya Muhtarlardan Kleopatra Koyu Tepkisi Hd

Muhtarlardan Kleopatra Koyu tepkisi

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki mahalle muhtarları Kleopatra Koyu'nun özel bir firmaya kiralanmasına tepki gösterdi.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu'nun özel bir şirkete 29 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin mahalle muhtarları eylem yaptı. İlçedeki muhtarlar adına konuşan Tekirova Mahalle Muhtarı Ahmet Adaletli, Kleopatra Koyu diye adlandırdığımız turizm alanı olan bir yerimiz, halkın piknik alanı olarak kullandığı yerimizi Turizm Bakanlığı bir şirkete kiralamış. Orası Milli Park olduğu halde, Milli Park'tan çıkartarak Tabiat Parkı olarak işlemişler ve bir turizm şirketine vermişler. Biz bunun verilmesini istemiyoruz. Kemer bölgesinde halkın denize girecek bir yeri yok oranın dışında. Tünellerden Tekirova'ya kadar denize girecek hiçbir yerimiz kalmadı. Seçimden önce orada bir bildiri yayınladık. Mahkemede davamızı açtık. Davamız devam ettiği halde tekrar verildiğini duyduk dedi.

Davanın devam etmesine rağmen bölgede çalışacak eleman arayanların kendisine ulaştığını vurgulayan Ahmet Adaletli, Tekiorva'da orada çalışacak kimsenin olmadığını, dışarıdan gelenleri de orada çalıştırmayacağımızı söyledik. Döndü gittiler. Biz Kemer'in bütün muhtarları bugün buradayız, hepimiz de bunun takipçisi olacağız. Oranın halkın malı olarak, halka kalmasını istiyoruz. Sadece Tekirova'ya ait değil Kemer'e ait bir yerdir. Kemer halkının denize girecek hiçbir yeri kalmamıştır. Orada giderse biz denizi akvaryumda izler gibi izleyeceğiz, giremiyoruz denize diye konuştu.