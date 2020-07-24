ANTALYA Muhtarlar ve vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde çöp topladı Muhtarlar ve vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde çöp topladıBüyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni gelecek nesillere temiz bırakmak adına sahilde temizlik çalışması yaptı.

Muhtarlar ve vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde çöp topladı

Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni gelecek nesillere temiz bırakmak adına sahilde temizlik çalışması yaptı. Yaz aylarında vatandaşların akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde 'Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım' sloganıyla gerçekleşen etkinliğe Gürsu ve Altınkum mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve belediye görevlileri katıldı.

TOPLANAN ATIKLAR SERGİLENDİ

Toplanan çöpler türlerine göre ayrılarak farkındalık yaratmak adına plajda sergilendi. Vatandaşlar, özgürce faydalandıkları deniz ve sahillere yanlarında getirdikleri çöplerini bırakmamaları konusunda uyarıldı. Temizlik etkinliği sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta çay ve simit ikram edildi.

"SAHİLLERİ TEMİZ BIRAKALIM" ÇAĞRISI"

Konyaaltı Sahil temizliğine mahalle sakinleriyle katılan Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, "Gözbebeğimiz Konyaaltı Plajı'na gelen misafirlerimizin lütfen sahilli buldukları gibi temiz bırakmalarını rica ediyorum. Kentimize gelen herkes, denize girsin tesislerden faydalansın ama giderken temiz bıraksın. Biz bu denizi, bu doğayı bir sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya ise, "Vatandaşlarımızın sahili temiz kullanmasını rica ediyoruz. Bu konuda uyarılar yapılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız zaman zaman kurallara uymayabiliyor. Yapmış olduğumuz etkinlikle farkındalık yaratmak istedik. Vatandaşlarımız denize girerken, ellerimize çöp poşetlerini alarak sahilde temizlik yaptık. Bir sonraki kuşaklara güzel ve temiz bir sahilin bırakılması için vatandaşlarımıza örnek olmak istedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA