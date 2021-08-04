ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
Yanan ormanlık alanı Uçağın müdahalesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanan bölgeleri uçaktan incelemesi Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
Yanan ormanlık alanı
Uçağın müdahalesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanan bölgeleri uçaktan incelemesi
Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı