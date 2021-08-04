ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
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ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yanan ormanlık alanı Uçağın müdahalesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanan bölgeleri uçaktan incelemesi Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)

Yanan ormanlık alanı

Uçağın müdahalesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanan bölgeleri uçaktan incelemesi

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)

ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)
ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü'
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü"
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ANTALYA/MUĞLA - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (4) - Haberler
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