Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
MUĞLA ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.
MUĞLA ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı. Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.
Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün