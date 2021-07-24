Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.

MUĞLA ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı. Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.


Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ahmet Kural Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 15:14:48. #1.14#

title