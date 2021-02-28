Fethiye, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Antalya'da yoğun kullanılan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf turistler ise güneşli havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, denetim yaptı.

Burdur ve Isparta

Burdur ve Isparta'da da Kovid-19 tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Isparta'da da Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri, mahallelerde ve sokak aralarında denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır