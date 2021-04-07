Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için sağanak ve fırtına uyarısı
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için sağanak ve fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için sağanak ve fırtına uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sağanak ve fırtına bekleniyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yağışların yarın Muğla çevrelerinde başlamak üzere zamanla bölge genelinde, cuma günü ise Antalya'nın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın 9-10 Nisan'da kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde, hava sıcaklıklarının 9 Nisan'dan itibaren 6 ila 12 derecede azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın bölgenin iç kesimlerinde sebep olabileceği buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ve fırına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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