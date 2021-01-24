Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Fethiye'de sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Fethiye'de sessizlik hakim

24.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:03

Fethiye kentten görüntü Meydandan görüntü Sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolu Güvercinler Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim MUĞLA - Muğla'nın Marmaris, Bordum, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerinde de sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Fethiye kentten görüntü

Meydandan görüntü

Sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolu

Güvercinler Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris, Bordum, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerinde de sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları ıssızlaştı.

Fethiye'nin meydanları, insanların yoğun olarak bulunduğu sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Isparta ve Burdur'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Cadde ve meydanlar boş kalırken, polis ekipleri kavşaklarda ve mahalle aralarında denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Fethiye'de sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Fethiye'de sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Fethiye'de sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Fethiye'de sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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