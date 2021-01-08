Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

08.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:37
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Saat 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakların boş kaldığı Antalya'da, normal zamanlarda oldukça işlek olan caddeler ve sahil yolları tenhalaştı.

Muğla'da kısıtlama öncesinde market alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, evlerine çekildi. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar sessizliğe büründü.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri kent genelindeki kavşaklarda önlem alarak, kısıtlamaya uymayanlara karşı uygulama yaptı.

Isparta ve Burdur'da da sakinlik yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 21:47:48. #1.14#
title