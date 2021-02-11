Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:13

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Devlet Hastanesinde ikinci doz aşısını oldu.

Hülür, AA muhabirine, sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandığını hatırlattı.

Bu gruba yarın 65 yaş üstünün dahil edileceğini aktaran Hülür, şunları kaydetti:

"Hem bu yaş grupları için hem sağlık çalışanlarımız için yeterince aşımız var. Aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde aşılarımız yapılmakta. Ayrıca ileri yaş ve yatalak vatandaşlarımızla ilgili de mobil aşı ekiplerimiz var. Ayaklarına kadar bu hizmeti götürüyoruz. Şu an bahsettiğim yaş gruplarıyla ilgili birinci doz aşılamada yüzde 70'lere ulaştık. Sağlık çalışanlarıyla ilgili ilk dozda yüzde 80'lere ulaşan bir rakamda aşılama oldu."

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise üniversitede ayrı bir binada başlattıkları aşılama çalışmalarının iyi ilerlediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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