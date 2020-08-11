Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da yapıldı.

Antalya'da ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı Muratpaşa ilçesindeki denetimlerde, esnaflar ziyaret edilerek, çalışan ve müşteriler Kovid-19'a karşı uyarıldı.

Alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verilen denetimlerde Yazıcı, gazetecilere, hem esnafı ziyaret ettiklerini hem de özellikle çalışanların tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol ettiklerini söyledi.

Denetim yaptıkları iş yerlerinin tedbirlere uyduğunu gördüklerini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın kurallara titizlikle uyduğunu bizzat gözlemledim. Tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyorum. Antalya gerçekten pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı Türkiye'nin turizm başkentine davet ediyorum. Güvenli, rahat bir şekilde, iç huzurla bu şehre gelebilirsiniz. Bu şehirdeki tüm işletmelerimizin, devletin koyduğu standartlara uygun şekilde hizmet ürettiğini burada da gözlemliyoruz. Bugün şehrin her noktasında, kaymakamlarımızın başkanlığında birimlerimiz denetimlerini yapıyor. Düzenli olarak denetimlere devam edeceğiz. Çünkü biz bir dünya şehriyiz. Dünya standartlarında her türlü hizmeti üretme taahhüdümüz var. Bunu da yerine getiriyoruz.

Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş da esnaf ve kapalı pazar yerini gezerek denetimlere katıldı.

Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran Arslantaş, gazetecilere, sağlık herkes için anlayışıyla denetimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Alınan tedbire sıkı uyulmasıyla pandeminin üstesinden gelebileceklerine inandıklarını vurgulayan Arslantaş, "Denetimlerimiz sırasında memnuniyetle gördüm ki Burdurlular alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyma gayreti içindeler, kentte hastanemizde ve yoğun bakımda herhangi bir sorunumuz yok. Sağlık alt yapımız ve personelimiz pandemi ve bunun yanındaki diğer hastalıklarla mücadele etmeye yetkindir."diye konuştu.

Denetimlere İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören de katıldı.

Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı da bir alışveriş merkezindeki denetimlere katıldı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da ilçedeki Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, esnaf ve vatandaşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Bodrum'da Kaymakam Bekir Yılmaz koordinesinde iş yerleri ve özellikle sahil kısmında bulunan vatandaşlar bilgilendirildi.

Isparta

Isparta'da tüm kamu kurumları ve STK'lardan oluşan yaklaşık 400 farklı ekip, il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim esnasında vatandaşlara maske, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA