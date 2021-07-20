Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesim yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesim yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Bazı vatandaşlar daha önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek kesimhanelere götürürken, kimi vatandaşlar ise kurban pazarında kurulan kesimhaneyi tercih etti.

Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık almak isteyenler pazarlarda hareketlilik oluşturdu.

Elindeki kurbanlıkları satan besiciler ise çadırlarını toplayarak dönüş yoluna geçti.

Muğla, Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar belirlenen alanlarda hijyen kurallarına uyarak kurbanlarını kesti. Zabıta ekipleri de kurallara uygun kesim yapılaması için denetim yaptı.

Kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak bayram sevinci paylaşıldı.

Öte yandan, Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni ise kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlarla Isparta Merkez Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Derya Uluğ Hande Erçel Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mehmet Topal Sergen Yalçın Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:09:42. #1.15#

title