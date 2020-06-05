Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güzel havanın tadını çıkardı
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güzel havanın tadını çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güzel havanın tadını çıkardı
05.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:51

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na akın etti. Çocuklar, denize girmenin, sahilde oyunlar oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Bazı çocuklar sahil bandın da bisiklet sürdü, patenle kaydı, yürüyüş yaptı.

Aileleriyle piknik ve mesire alanlarına giden bazı çocuklar da top oynadı, ip atladı.

Muğla

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Bazı çocukların da aileleriyle sahillerde keyifli zaman geçirdikleri görüldü.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda çocuklar kumla oynadı, zaman zaman denize girdi. Çocuklar parkların yanı sıra bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Sahil boyunca yürüyüş yollarında çocuklu ailelerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Burdur

Burdur'da da sokağa çıkan 18 yaş ve altı çocuklar, parklarda güneşli havanın ve bisiklete binmenin keyfini sürdü.

Küçük çocukların aileleriyle oyun parklarını doldurduğu görüldü.

Cumhuriyet Meydanı ve parkında aralarından en az bir buçuk metre mesafeyi koruyarak çimlere oturan çocuklar, dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı.

Isparta

Kenttin en büyük meydanlarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanına akın eden çocuklar ve gençler güzel havanın tadını çıkardı.

Mimar Sinan Caddesi'nde ebeveynleriyle gezen çocukların yanı sıra bazı gençler de uygun alanlarda patene bindi.

Çocukların, maske ve sosyal mesafe kuralına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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