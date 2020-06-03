Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Çocuklar, sahillere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla da Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü.

Aileleriyle piknik ve mesire alanlarına giden bazı çocuklar da top oynadı, ip atladı.

Aileler, çocukların mutlu oldukları anları, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Ailesiyle Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'na gelen 7 yaşındaki Elif Naz Bilgiç de doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadı. Arkadaşlarıyla parkta pasta kesen Elif Naz, salgının bir an önce bitmesini diledi.

Anne Ayşe Bilgiç, kızının doğum gününün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı güne denk gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bilgiç, kızı ve arkadaşlarının parkta gönüllerince eğlendiklerini kaydetti.

Muğla

Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Bazı çocukların da aileleri ile sahillerde eğlendikleri görüldü.

Isparta ve Burdur

Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı, salıncağa bindi, bazıları bisiklet sürdü. Maske ve sosyal mesafeye uydukları görülen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı.

Burdur'da aileleriyle birlikte sokakları şenlendiren çocuklar, güzel havada parkların, yeşil alanların keyfini çıkardı.

Kaynak: AA