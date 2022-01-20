Antalya, Muğla, Isparta, Burdur için sağanak ve soğuk hava uyarısı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için sağanak ile soğuk hava uyarısı yapıldı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için sağanak ile soğuk hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, yarın saat 18.00'den itibaren bölge genelinde etkili olması öngörülüyor.

Pazar günü itibarıyla kıyı kesimlerde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde sağanak ve soğuk havanın 27 Ocak saat 18.00 civarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, aşırı soğuk hava, kar yağışı ve zirai don için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.