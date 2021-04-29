Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta 'tam kapanma'nın ardından sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sahillerde yoğunluk gözlendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Gündüz yoğunluğun olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu gözlendi.

Sessizliğe bürünen kentte polis ekipleri sık sık denetim yaptı. Ekipler, megafonla vatandaşları evlerine gitmeleri, esnafı ise iş yerlerini kapatmaları yönünde uyardı.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü. Turistik merkezlerde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu gözlendi.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Gündüz saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ortakent Mahallesi gibi bölgeler kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Ana arterlerde trafik akışı büyük oranda azaldı. Bodrum ilçe merkezinde ise sessizlik hakim oldu.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetim yaptı. Vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Burdur

Burdur'da "tam kapanma" uygulamasının başlamasının ardından kent sessizliğe büründü.

Polis ekipleri devriyelerini sıkılaştırarak kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri köylerde ve köyden kente çıkan yollarda denetimlerini artırdı.

Gün içinde yoğunluk gözlenen noktalardan Gazi, Atatürk, İstasyon caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Isparta

Isparta'da kısıtlama öncesi hareketli olan caddeler ve meydanlarda "tam kapanma" uygulamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, Mimarsinan ve 6 Mart caddeleri ile kentin bazı noktalarında denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Muslera Mesut Özil Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 20:37:53. #1.14#

title