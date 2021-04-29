Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sahillerde yoğunluk gözlendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Gündüz yoğunluğun olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu gözlendi.

Sessizliğe bürünen kentte polis ekipleri sık sık denetim yaptı. Ekipler, megafonla vatandaşları evlerine gitmeleri, esnafı ise iş yerlerini kapatmaları yönünde uyardı.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü. Turistik merkezlerde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu gözlendi.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Gündüz saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ortakent Mahallesi gibi bölgeler kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Ana arterlerde trafik akışı büyük oranda azaldı. Bodrum ilçe merkezinde ise sessizlik hakim oldu.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetim yaptı. Vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Burdur

Burdur'da "tam kapanma" uygulamasının başlamasının ardından kent sessizliğe büründü.

Polis ekipleri devriyelerini sıkılaştırarak kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri köylerde ve köyden kente çıkan yollarda denetimlerini artırdı.

Gün içinde yoğunluk gözlenen noktalardan Gazi, Atatürk, İstasyon caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Isparta

Isparta'da kısıtlama öncesi hareketli olan caddeler ve meydanlarda "tam kapanma" uygulamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, Mimarsinan ve 6 Mart caddeleri ile kentin bazı noktalarında denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin