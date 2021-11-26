Antalya, Muğla, Aydın, Burdur ve Isparta için sağanak uyarısı - Haberler
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Antalya, Muğla, Aydın, Burdur ve Isparta için sağanak uyarısı

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Antalya, Muğla, Aydın, Burdur ve Isparta için sağanak uyarısı

Antalya, Muğla, Aydın, Burdur ve Isparta'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ISPARTA (AA) - Antalya, Muğla, Aydın, Burdur ve Isparta'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla ve Aydın'da gece saatlerinden, Antalya, Burdur ve Isparta'da ise yarın sabahtan itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak.

Sağanağın, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı), Muğla ve Aydın'ın genelinde, Burdur'un doğu ilçeleri (Bucak, Ağlasun) ile Isparta'nın güney ilçelerinde (Sütçüler, Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli) çok kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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