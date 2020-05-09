ANTALYA Motosikletlilerden Kızılay'a kan bağışı

Motosikletlilerden Kızılay'a kan bağışıAntalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet tutkunu bir grup vatandaş, Kızılay'ın kan bağışı çadırına giderek kan verdi.

Motosikletlilerden Kızılay'a kan bağışı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet tutkunu bir grup vatandaş, Kızılay'ın kan bağışı çadırına giderek kan verdi. Alanyalı iş insanı ve motosiklet tutkunu Aydın Delice, sosyal medya hesabından Alanyalı motosiklet tutkunlarının bugün toplu olarak Kızılay'a kan bağışında bulunacaklarını belirterek, motosiklet sevdalılarını kampanyaya destek vermeye davet etti. Alanyalı motosiklet tutkunları Delice'nin davetine icabet ederek bugün saat 15.00'te Kızılay'ın kan bağışı çadırında buluşarak, kan bağışında bulundu.

Aydın Delice, "Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çağrısına uyarak Alanya'daki motosiklet sever arkadaşlarımla beraber Kızılay'a bu zor günlerde kan bağışında bulunmaya geldik. Çağrımıza uyup bize eşlik eden bizimle beraber bağışa gelen bütün özgür ruh motorcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Bağışta bulunan Alanyalı motosiklet severlere teşekkür eden Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici de "Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın daveti üzerine, kan stoklarındaki azalmadan sonra milletimiz gerçekten güzel bir duyarlılık gösterdi. Bugün de burada motosikletliler sağ olsunlar gelip, kan bağışında bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz çünkü kan acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaç. İnsandan başka bir kaynağı da yok. O yüzden yaptıkları bu bağıştan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kan bağışını yaptıktan sonra Alanyalı motosikletliler Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici'ye siperlik hediye etti.

Kaynak: DHA