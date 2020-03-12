ANTALYA Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpıp, kamyonetin altında kaldı Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpıp, kamyonetin altında kaldıANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli maliyeci Mehmet Vehbi Okudan (54), seyir halindeki motosikletiyle yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarptı.

Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpıp, kamyonetin altında kaldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli maliyeci Mehmet Vehbi Okudan (54), seyir halindeki motosikletiyle yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarptı. Yola savrulan ve arkadan gelen kamyonetin altında kalan Mehmet Vehbi Okudan ölümden döndü.

Kaza, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Vehbi Okudan, Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil yol kenarına yaklaşıp durduktan bir süre sonra aracın sürücü tarafının kapısı açıldı. Bu sırada arkadan motosikletiyle gelen Mehmet Vehbi Okudan duramayıp kapıya çarptı. Daha sonra yola savrulan Mehmet Vehbi Okudan ve motosikleti, arkadan gelen kamyonetin altında kaldı. Bir süre kamyonetin altında sürüklenen Mehmet Vehbi Okudan yaralandı.Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okudan yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya'da sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Mehmet Vehbi Okudan'ın, hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.OLAY ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde, yolun sağ tarafında duran aracın sürücü kapısı açılınca arkadan gelen motosikletin çarpıp, savrulması, sonra da kamyonetin motosikletliye çarpması yer aldı.

Kaynak: DHA