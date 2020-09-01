ANTALYA Motosiklet üzerinde ölüme davetiye
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ANTALYA Motosiklet üzerinde ölüme davetiye

Motosiklet üzerinde ölüme davetiyeAntalya plakalı motosiklet üzerinde seyreden iki kişi, tek teker üzerinde ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı.

ANTALYA Motosiklet üzerinde ölüme davetiye
01.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:22

Motosiklet üzerinde ölüme davetiye

Antalya plakalı motosiklet üzerinde seyreden iki kişi, tek teker üzerinde ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı. Arkada bulunan kız geriye yaslanıp demirlerden destek alırken, erkek sürücü ise tek teker üzerinde gittiği esnada sol ayağını direksiyona götürdü.

Antalya'da motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde seyir halindeyken, arka kısmında bulunan genç kız ise kendisini arkaya yaslayarak demir bariyerlerden destek alarak seyirlerine devam etti. Genç kız kendilerini cep telefonuyla çeken kişiye poz verirken, genç erkek sürücüsü ise tek teker halinde kullandığı motosiklette, sol ayağını direksiyona götürerek bir süre o şekilde seyrine devam etti. Çekilen görüntü sosyal medyadan da paylaşılırken çok sayıda tepki topladı.

Cep telefonuyla çekilen görüntüde 07 ile başlayan plakanın harf bölümü görülmezken, plakanın 54 ile son bulduğu görüldü. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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