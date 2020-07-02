ANTALYA Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada 90 metrelik fren izi
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ANTALYA Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada 90 metrelik fren izi

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada 90 metrelik fren iziAntalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İrfan Kahraman (67) yaşamını yitirdi.

02.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:19

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada 90 metrelik fren izi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İrfan Kahraman (67) yaşamını yitirdi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, minibüsün fren izinin yaklaşık 90 metre olduğunu tespit etti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 plakalı motosikletle arkadan gelen H.Y.'nin (29) kullandığı 07 EMK 35 plakalı minibüs çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü İrfan Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sırasında İrfan Kahraman'ın kafasında bulunan kaskın parçalandığı belirtilirken, minibüsün fren izinin yaklaşık 90 metre olduğu tespit edildi. İrfan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü H.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada 90 metrelik fren izi

Kaynak: DHA

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