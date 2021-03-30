ANTALYA Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
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ANTALYA Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralıANTALYA'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Suriyeli 2 kişi yaralandı.

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Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Suriyeli 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kınık Mahallesi merkezinde meydana geldi. İsmail Ö. (22) yönetimindeki 07 FU 639 plakalı otomobil, ana yoldan yan yola dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Suriye uyruklu A.H.'nin (19) kullandığı 07 MB 2611 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, A.H. ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu H.Y. (22) adlı kadın yere savruldu. Yaralanan A.H. ve H.Y.'ye ilk müdahale çevredekiler, ardından da olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen motosikletin çarpması ve üzerindeki iki kişinin yola savrulması yer aldı.

ANTALYA Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
ANTALYA Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
ANTALYA Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
ANTALYA Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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